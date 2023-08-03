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        Vize'de geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:43
        Vize'de geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi temeli atıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Vize'de geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi yapımı başladı.

        Vize Belediyesince 5 dönüm arazi üzerine planlanan geçici sahipsiz hayvanlar bakım evi ve rehabilitasyon merkezi temeli atıldı.

        Çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçeye modern bir bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kazandıracaklarını belirtti.

        Bakım evi ve rehabilitasyon merkezinin hibe ve destek almadan belediye bütçesi yaptıklarını ifade eden Özalp, merkezin 5 dönüm arazi üzerine inşa edildiğini söyledi.

        İç donanımı ile birlikte 6 milyon lira bütçe ile tamamlanacağını aktaran Özalp, aralık ayında hizmete açmayı hedeflediklerini kaydetti.

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