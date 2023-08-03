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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:55
        Kırklareli'nden kısa kısa

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Ekici, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile birlikte ilçeye bağlı Taşağıl, Yeniköy, Nacak ve Yenimahalle köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, köy muhtarlarından yapılan hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

        - AK Parti Milletvekili Sarıçam, Pınarhisar'da incelemede bulundu

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar ilçesinde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

        Sarıçam, millet bahçesi, aş evi, ticari caddelerde kentsel iyileştirme, seracılık üretim merkezi, doğal gaz altyapı çalışması ve TOKİ konutları alanını gezdi.

        Devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İhsan Talay'dan bilgi alan Sarıçam, Pınarhisar'ın yakın zamanda tamamlanacak olan projeler ile tamamen yeni bir görünüme ve yüksek konfor seviyesine ulaşacağını belirtti.

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