Trakya'dan geçen ay 168,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'dan temmuz ayında 168 milyon 598 bin 35 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Trakya'da ihracat rakamlarıyla ön plana çıkan il Tekirdağ oldu. Gerçekleştirdiği dış satıma göre bölgede Kırklareli ikinci, Edirne ise üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu üç ilde geçen ay ihracat rakamları, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

Kırklareli'nde 2022 yılı temmuz ayında 9 milyon 561 bin 33 dolar iken, bu yıl temmuz ayında 17 milyon 574 bin 86 dolara yükseldi.

Edirne de geçen yıl temmuz ayında dış satım 3 milyon 403 bin 09 dolar iken bu yıl aynı dönemde 6 milyon 216 bin 55 dolara ulaştı.

Tekirdağ da ise geçen yıl temmuz ayında 110 milyon 35 bin 94 dolar iken, bu yıl aynı dönemde 144 milyon 806 bin 94 dolara yükseldi.

Sektörel bazda da Tekirdağ en çok ihracatı demir ve demir dışı metaller sektöründe ihracat yaparken, Edirne ve Kırklareli ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe ön plana çıktı.

Trakya'dan 2023 yılının 7 aylık sürecinde yapılan ihracat 1,215 milyar doları buldu.