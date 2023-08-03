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        Kırklareli'nde motosiklet sürücülerine kaskın önemi anlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:35
        Kırklareli'nde motosiklet sürücülerine kaskın önemi anlatıldı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine kaskın önemini anlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Kavaklı ve İnece beldelerinde motosiklet denetiminde bulundu.

        Ekipler, "Kaskımla Güvendeyim Projesi" kapsamında motosiklet sürücülerine kask kullanmaları yönünde uyarılar yaptı.

        Motosiklet kullanımı kuralları hakkında bilgi veren jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine broşür dağıttı.

        Ekipler ayrıca denetimlerde 32 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti.

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