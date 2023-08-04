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        Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanlardaki çöp konteynırları kaldırılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:02
        Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanlardaki çöp konteynırları kaldırılacak

        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da trafiğe kapalı yayalaştırma bölgesindeki cadde ve sokaklarda çöp konteynırları kaldırılacak.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli yaptığı yazılı açıklamada, çöp toplama işlemi sırasında herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi amacıyla yayalaştırma bölgesindeki cadde ve sokaklarda çöp konteynırlarını kaldıracaklarını belirtti.

        Bölgedeki çöplerin her gün belirlenen saatlerde toplanacağını ifade eden Gerenli, yeni uygulamanın yayalaştırma kapsamındaki 5 cadde ve 7 sokakta uygulanacağını kaydetti.

        Gerenli, İstanbul Caddesi, Tulumba Caddesi, Şevket Ödül Caddesi, Enver Cengiz Caddesi, Fatih Caddesi, Fındıklı Sokak, Fetfane Sokak, Acı Çeşme Sokak, Çakmak Sokak, Kereviz Sokak, Emrullah Efendi 1. Ara Sokak ve Stat Sokaktaki esnaf ve vatandaşların yeni uygulamaya riayet etmesini istedi.

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