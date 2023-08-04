Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,81 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 10:05
        Kırklareli'nde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,81 arttı

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracatın geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 83,81 arttığını bildirdi.

        Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların 2023 temmuz ayında 17 milyon 574 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

        Yılın yedi ayında 118 milyon 836 bin dolar ihracat yapıldığını ifade eden Ilık, ihracatın haziran ayına göre ise yüzde 6,42 arttığını bildirdi.

        İhracat rakamlarının artması için çalıştıklarını kaydeden Ilık, "İhraç edilen ürünler olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ile demir ve demirdışı​​​​​​​ metaller ön sıraya çıktı. İhracat yapılan ülkeler arasında ise Almanya, Kenya, Bulgaristan, İtalya, Angola, Gana, Endonezya ve Romanya gibi ülkeler ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        İsveç'te kültür festivaline saldırı
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        Yaşlı çiftin ölümünün ardından dram çıktı!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        15 yaşındaki Büşra'yı vahşice öldürmüştü! Caniden pişkin savunma!
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        Doksuri Tayfunu vurdu: 1,2 milyon kişi tahliye edildi!
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Sıtmayla mücadelede 'rastlantısal keşif'
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        Park halindeki TIR'a çarptılar!
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        Mavi Şimşekler, Cluj'u yıktı!
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanlardaki çöp konteynırları kaldırılacak
        Lüleburgaz'da trafiğe kapalı alanlardaki çöp konteynırları kaldırılacak
        KASTAMONU'DA FABRİKA YANGINI (3)  
        KASTAMONU'DA FABRİKA YANGINI (3)  
        Kastamonu'da fabrika yangını (3)
        Kastamonu'da fabrika yangını (3)
        Kırklareli'nde motosiklet sürücülerine kaskın önemi anlatıldı
        Kırklareli'nde motosiklet sürücülerine kaskın önemi anlatıldı
        Trakya'dan geçen ay 168,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Trakya'dan geçen ay 168,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa