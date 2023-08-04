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        Kırklareli'nde jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:50
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        Kırklareli'nde jandarma huzur ve güven uygulaması yaptı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 2 araç trafikten men edildi, 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki sorumluluk alanında huzur ve güven uygulaması yaptı.

        Ekipler, denetimlerde 1867 kişi ve 1069 aracın sorgulamasını gerçekleştirerek, 110 umuma açık mekan ile 73 metruk bina, 14 okul çevresi, 34 park ve bahçede denetimde bulundu.

        Çeşitli kusurları bulunan 4 araca toplam 3 bin 804 lira cezai işlem uygulandı.

        İki araç trafikten men edilirken, araçlarda yapılan aramalarda 12,5 litre kaçak içki ele geçirildi.

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