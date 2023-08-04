KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Elmas Büyükdere'nin de katıldığı etkinlikte İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirtti.

Muharrem ayının önemli olduğunu belirten Kesimoğlu, birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kesimoğlu, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesine bağlı Elmacık köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Kayabeyli köyüne 6 Ağustos Pazar günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Elmacık köyünde 09.00-18.00, Kayabeyli köyünde 11.00-14.00 saatlerinde yapılacak.