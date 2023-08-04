Kırklareli'nde Kur'an kursları bilgi yarışması yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftülüğünce Kur'an kursları bilgi yarışması yapıldı.
İl müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilen yarışmaya, kentte cami ve merkezlerde açılan Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Yarışmayı İl Müftülüğü Şube Müdürü Abdullah Mangır da takip etti.
Yaklaşık 25 öğrencinin katıldığı yarışmada, Şevval Özden Yalçınsoy birinci, Nisa Hançer Sertbaş ikinci, Talha Güreşçi üçüncü oldu.
Dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.
Yarışmadaki sıralamada 4-10 arasında yer alan öğrencilere de 200 lira para ödülü verildi.