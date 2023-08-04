Lüleburgaz'da hayırsever tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazlı hayırsever Rasim Vatansever tarafından Büyükkarıştıran beldesine aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen törende, Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hayırsever Vatansever tarafından protokol imzalandı.

Vali Ekici, konuşmasında, aile sağlığı merkezi yaptırmak isteyen Vatansever'e teşekkür ederek 4 hekimin hizmet verecek şekilde tasarlanacak merkezin beldeye hayırlı olmasını diledi.

Vatansever'i örnek davranışından dolayı tebrik eden Ekici, "Halka hizmet edecek aile sağlığı merkezinin ilimizin sağlığına katkıda bulunacağına inanıyorum. Bu hayrı milletimize yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Örnek davranışından dolayı kendisini kutluyorum." diye konuştu.

Ekici, merkeze Vatansever'in babaannesi ve büyükbabasına ithafen "Behçiye-Lütfü Vatansever Aile Sağlığı Merkezi" adının verileceğini kaydetti.

Protokol törenine AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da katıldı.