KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Lüleburgaz teşkilatı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Kırımlı'yı ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı ve ilçe yöneticileri, Temmuz'da göreve başlayan Kırımlı'yı makamında ziyaret etti.

Kayalı, Kırımlı'nın yeni görev yerinin hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kırımlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Sporculardan hayırsevere ziyaret

Lüleburgazspor Futbol Okulu öğrenci ve idarecileri, sporculara malzeme desteğinde bulunan hayırseverlere ziyarette bulundu.

Futbol Okulu Grup Sorumlusu Dinçer Pehlivan ve sporcular, iş insanları Natalie Ertan ve Hüsnü Beşer'i ziyaret ederek takıma yaptıkları malzeme desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Pehlivan, Ertan ve Beşer'e plaket ve çiçek verdi.

- TEMA'dan okul yöneticilerine plaket

Lüleburgaz TEMA Vakfı temsilciliği, öğrencilerinin büyük çoğunluğu TEMA gönüllüsü olan okul yöneticilerine plaket vermeye devam ediyor.

TEMA Vakfı Lüleburgaz Temsilcilisi Resul Çokan ve Lüleburgaz Yeni Mahalle Sorumlusu Sibel Kocaman, 107 öğrencisinin 98'i TEMA gönüllüsü olan Lüleburgaz Yıldızlar Çocuk Akademisi'ni ziyaret etti.

Çokan, doğaya duyarlı nesiller yetiştirmek için okullarda doğa eğitimleri vermeye devam ettiklerini belirtti.

Lüleburgaz Yıldızlar Çocuk Akademisi'nin Lüleburgaz'daki beşinci TEMA Eko Okul olduğunu ifade eden Çokan, desteklerinden dolayı okul yöneticilerine teşekkür etti.

Çokan, daha sonra okul yöneticilerine plaket verdi.

- Sirk gösterisi yapılacak

Lüleburgaz ilçesinde sirk gösterileri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, kültür ve sanat çalışmaları kapsamında Avrasya Sirki'nin gösteriler düzenleyeceği belirtildi.

8 Ağustos'tan itibaren pazartesi günleri hariç her akşam yapılacak gösterilerin Gençlik Parkı'nda kurulacak sirk çadırında gerçekleştirileceği kaydedildi.​​​​​​​