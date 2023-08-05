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        Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:52
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        Kırklareli Emniyet Müdürü Çengeloğlu'na veda programı düzenlendi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'ndeki görevi sona eren İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu'na veda yemeği düzenlendi.

        Polis Evi'nde gerçekleştirilen yemekte konuşan Vali Birol Ekici, Çengeloğlu'na Kırklareli'ndeki başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

        Yemeğe 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz katıldı.

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