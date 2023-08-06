Babaeski'de aşure etkinliği düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Babaeski'de düzenlenen etkinlikte aşure ikram edildi.

Hamidiye Mahallesi Muhtarlığınca muhtarlık binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan Muhtar İbrahim Demir, bu yıl 17. aşure etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Demir, Muharrem ayının paylaşma ve yardımlaşma duygularının en yoğun yaşandığı aylardan biri olduğunu ifade etti.

Aşure dağıtımını geleneksel hale getirdiklerini belirten Demir, destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, Babaeski Belediye Başkan Vekili Nuray Öner Polat, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.