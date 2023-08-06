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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 09:50
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince İzmir gezisi düzenlendi.

        Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik gerçekleştirilen gezide, İzmir'in tarihi mekanları ziyaret edildi.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, kültür ve sanat etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

        İzmir'in tarihi açıdan büyük önem taşıyan iller arasında yer aldığını ifade eden Talay, geziye katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde bir köy ve mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Elmacık köyü ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Elmacık köyünde 09.00-18.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

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