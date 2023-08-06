KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, spor salonu inşaatında incelemede bulundu.

Ekici, Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden spor salonunu gezdi.

Çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan bilgi alan Ekici, Kırklareli'ne güzel bir spor tesisi kazandıracaklarını belirtti.

Spor salonunun 2 bin kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

- Vali Ekici, vatandaşlarla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirtaş Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Ekici, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ekici, esnaf ve vatandaşların isteklerini dinledi.