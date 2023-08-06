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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 15:47
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, spor salonu inşaatında incelemede bulundu.

        Ekici, Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden spor salonunu gezdi.

        Çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan bilgi alan Ekici, Kırklareli'ne güzel bir spor tesisi kazandıracaklarını belirtti.

        Spor salonunun 2 bin kişi kapasiteli olduğunu ifade eden Ekici, çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

        - Vali Ekici, vatandaşlarla bir araya geldi

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Demirtaş Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Ekici, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Ekici, esnaf ve vatandaşların isteklerini dinledi.

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