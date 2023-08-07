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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 09:16
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

        Sarıçam, Akalar Mahallesi'nde esnafları ziyaret edip sohbet etti.

        Vatandaşlarında isteklerini dinleyen Sarıçam, AK Parti'nin milletinin partisi olduğunu söyledi.

        Her zaman milletin içinde olduklarını ifade eden Sarıçam, kendilerine iletilen isteklerin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

        - İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

        Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, göreve başlayan hastane başhekimlerini makamında kabul etti.

        Cerit, Vize Devlet Hastanesi Başhekimi Batuhan Çetin ve Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam ile bir süre sohbet etti.

        Hastanede yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüşen Cerit, Çetin ve Atam'a görevlerinde başarılar diledi.

        - Milli Eğitim Müdürü Özefsun incelemede bulundu

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Lüleburgaz Düvenciler Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

        Okulu gezen Özefsun, yetkililerden bilgi aldı.

        Tüm okulların eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Özefsun, okul yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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