Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulunup, gençlerle bir araya geldi.

Vali Birol Ekici tarafından karşılanan Eminoğlu, valilik şeref defterini imzaladı.

Eminoğlu, valilik Atatürk Toplantı Salonunda Vali Ekici ile Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Eminoğlu, Geleneksel Türk Okçuluk Açık Hava Puta Kadınlar Türkiye Şampiyonu olan Dilara Ecem Deniz'i tebrik etti.

Eminoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Atatürk Spor Salonunda incelemede bulundu.

Bakanlık olarak tüm gençlere hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Eminoğlu, yatırımları gençlik ve spor için yaptıklarını kaydetti.

Gençlik Merkezinde gençlerle buluşan Eminoğlu, Türkiye'nin son 10 yılda sporda inanılmaz başarılar sağladığını söyledi.

Türk gençliğinin inançlı, azimli, hedefi ve iddiası olan bir gençlik olduğunu ifade eden Eminoğlu, "Bu çok kıymetli. Çünkü biz ecdadımızdan, tarihimizden bunu alıyoruz. 21 yaşında İstanbul'u fetheden sultanın torunlarıyız. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han bir devri kapatıp yeni devri açtığında 21 yaşındaydı." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Eminoğlu, gençlerle langırt oynadı.