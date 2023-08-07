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        Kırklareli'nde "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 17:15
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        Kırklareli'nde "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, "Temel hususumuz tarımda üretim planlamasıdır ve Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye 100 yılında daha güçlü politikalarla tarım sektörünü ülke toplumu için gıda güvenliğinde çok sağlam bir altyapıya kavuşturmak istiyor." dedi.

        Karabulut, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Rektörlük Kültür Merkezi'nde "Sözleşmeli Üretim Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, gıda sektöründe arz güvenliğinin son derece önem teşkil ettiğini vurguladı.

        Dünyada en stratejik önceliklerden bir tanesinin gıda güvenliği olduğunu ifade eden Karabulut, gıda arz güvenliğinin bulunabilirlik, ekonomik erişim ve fiziksel erişim olarak temel esas üzerine inşa edildiğini kaydetti.

        Pandemiden önce ekonomik erişimin fiziksel erişimi kolay kıldığını anımsatan Karabulut, "Yani ekonomik olarak gücünüz yüksekse herhangi bir yerde üretilen gıdaya erişim şansı vardı. Dolayısıyla tarım sektöründe daha çok ekonomi üzerinden şekillenen bir politika, bir paradigma vardı. Özellikle son 2020 yılında küresel anlamda yaşadığımız pandemi akabinde Rusya Ukrayna savaşı artık tarımda ve gıda güvenliğinde yeni bir yaklaşım tüm ülkelerde yavaş yavaş politik haline getirmeye başladı." diye konuştu.

        Pandemiden sonra ekonomik erişim gücünün, fiziksel erişime imkan sağlamadığını dile getiren Karabulut, tüm dünya ülkelerinde gıda güvenliği konusunda ciddi hassasiyet oluştuğunu söyledi.

        1900'lü yıllarda bir çiftçinin yaptığı üretim ile 4 kişinin gıda ihtiyacını sağlarken, günümüzde üretim kapasitesinin artmasıyla bu sayının yaklaşık 150 kişiye arttığını belirten Karabulut, şöyle devam etti:

        "Bu da arz talep dengesini gözetme zorunluluğu ortaya getiriyor. Bir taraftan da iklim değişikliğiyle beraber kaynakların azaldığı, doğal üretim kaynakları üzerindeki riskleri de varsaydığımız zaman arz talep dengesini iyi kuracak, tarımda çok sık yaşanan zaman zaman arz fazlalıkları, zaman zaman arz yetersizliklerinin gerek üreticinin emeği gerekse tüketicinin ekmeği üzerindeki yaratacağı olumsuz etkileri gidermek açısından bir takım planlamalar zaruri hale geldi. Temel hususumuz tarımda üretim planlamasıdır ve Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye 100 yılında daha güçlü politikalarla tarım sektörünü ülke toplumu için gıda güvenliğinde çok sağlam bir altyapıya kavuşturmak istiyor. Burada bizim tarımsal üretim planlaması başladı. Bununla ilgili de kanuni düzenlemede alt mevzuat çalışmaları var. Bir üretim planlaması yaptığınız zaman ne kadar bir ürüne ihtiyacınız var o kadar yetişmesi orada bir arz fazlası veya arz fazlasından kaynaklanan fiyat düşüklüğünün engellenmesiyle ilgili özellikle stratejik ürünlerde yeterliliği sağlayacak planlama yapılacak."

        Toplantıda Kırklareli Valisi Birol Ekici ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da konuşma yaptı.

        Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

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