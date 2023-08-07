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        Kırklareli'nde kaza yapan otomobil yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 19:33
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        Kırklareli'nde kaza yapan otomobil yandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kamil E. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Demircihalil köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık Ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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