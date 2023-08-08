KTSO Başkanı Ilık'tan İl Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaret

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret etti.

Özefsun'a görevinde başarılar dileyen Ilık, eğitim öğretime yapılan her yatırımın geleceğe yapıldığını ifade etti.

Milli eğitim müdürlüğü ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Ilık, eğitim alanında yapılan her çalışmaya destek olmaya hazır olduklarını kaydetti.

Özefsun da çalışmaları hakkında Ilık'a bilgi verdi.