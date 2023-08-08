KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da Kur'an kursları bilgi yarışması yapıldı.

Lüleburgaz Müftülüğünce Sokullu Mehmet Paşa Camisinde gerçekleştirilen yarışmaya, kurslarda eğitim gören 7-15 yaş arasındaki öğrenciler katıldı.

Yarışmayı İl Müftüsü Yusuf Eviş ile İlçe Müftüsü Sabri Demir de takip etti.

Yarışmada, 7-11 yaş grubunda Kumsal Asal, 12-15 yaş grubunda Akif Eren Bahçecik birinci oldu.

Demir, yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür etti.

- Sporcular piknik yaptı

Süper Amatör Lig ekiplerinden Ahmetbey Güvenspor Kulübü sporcuları piknikte bir araya geldi.

Beldede düzenlenen programa kulüp yöneticileri, futbolcular ve teknik kadro katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın bir birine olan bağının artması için bu tür etkinliklere önem verildiği belirtildi.