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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) -Kırklareli'nde makine ve ekipman desteği başvuru sonuçları açıklandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları İş Planı kapsamında yedek listeden makine ve ekipman hibe desteği başvuru sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

        Sözleşme imzalamaya hak kazanan yatırımcıların listesinin askıya çıktığı aktarılan açıklamada, listede isimleri bulunan yatırımcıların istenen evraklar ile birlikte 14 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği belirtildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Kofçaz ilçesinin Yeşillik Mahallesi, Vize ilçesinin Güven Mahallesi ile Demirköy ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 9 Ağustos çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler Yeşillik ve Güven mahallelerinde 09.00-18.00, Yeni Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

        - Yol yapım ve onarım çalışması

        Lüleburgaz ilçesinde yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

        Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yıldız, Durak, Güneş, Zafer ve Siteler mahallelerinde çalışmaları yürütüyor.

        Belediye Başkanı Murat Gerenli de ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Gerenli yaptığı yazılı açıklamada, planlamalar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

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