Kırklareli'nde jandarma bir ayda 295 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayında 295 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 375 olaya müdahale edildi.
Bunlardan 113'ü kişilere karşı, 30'u mal varlığına karşı, 23'ü topluma karşı, 7'si millete ve devlete karşı, 138'i takibi gereken ve 64'ü çeşitli kabahat olayına karıştı.
295 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 100'ü aydınlatıldı.
Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 108 şüpheli yakalandı.