Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi, 10 gram kubar esrar, 146 kök kenevir, 70 saksı, 7 termometre, 3 vantilatör, 2 ısıtıcı, buhar makinesi ile klima ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.