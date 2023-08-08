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        Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 17:55
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        Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evinde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisini aldı.

        Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, evde kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemi, 10 gram kubar esrar, 146 kök kenevir, 70 saksı, 7 termometre, 3 vantilatör, 2 ısıtıcı, buhar makinesi ile klima ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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