Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da orman yangınlarında zarar gören alan geçen yıla göre iki kattan fazla arttı.

        Trakya'da geçen yıl 38 farklı noktada çıkan yangınlarda 50,8 hektar alan zarar gördü.

        Bu yıl ise 23 bölgede çıkan yangında 126 hektar alanda zarar tespit edildi.

        Yangınların büyük bir bölümünün ise temmuz ayında meydana geldiği belirlendi.

        Buna göre zarar gören alan miktarı, geçen yıla oranla iki kattan fazla artış gösterdi.

        Yangın çıkan ormanlık alanların orman işletme müdürlükleri tarafından ağaçlandırılacağı vurgulandı.

        - "Yangınların sebebi insan kaynaklı"

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine yangınların sebebinin insan kaynaklı olduğunu söyledi.

        Özellikle araçlardan yollara atılan sigara izmaritleri ile cam şişelerden kaynaklığını belirten Aksoy, tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

        Yanan bir ağacı geri getirmenin meşakkatli olduğunu anlatan Aksoy, "Ormanla beraber sadece ağaçlar yanmıyor, oradaki bütün flora, fauna zarar görüyor. Canlıların hepsi zarar görüyor. Oradaki biyoşeçitliliğin hepsi zarar görüyor. Dolayısıyla yangın deyip geçmemek lazım. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yangınların sebebi insan kaynaklı."

        Yangınlara erken müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, çiftçilerin de anız yakmaması gerektiğini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 53 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu üretimi için evinde sera kuran zanlı yakalandı
        Kırklareli'nde duvar arasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
        Kırklareli'nde duvar arasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı
        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 295 şüpheli hakkında adli işlem yaptı
        Kırklareli'nde jandarma bir ayda 295 şüpheli hakkında adli işlem yaptı