KIRKLARELİ (AA) - Demirköy Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hamdibey Mahallesi'nde Sait Sayılgan sokak ve küme evleri mevkisinde beton asfalt çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Gün, konuşmasında, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Her geçen gün Demirköy'ün daha çok geliştiğini ve modern bir hal aldığını ifade eden Gün, "İlçemize yeni bir çehre, vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

- "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi"

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Gölgeni Arkanda Bırak Projesi" kapsamında açılan güzellik ve saç bakım kursu sona erdi.

Toplum Destekli Polislik Şubesince Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezinde açılan kursa yaklaşık 20 kadın katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgeleri verildi.