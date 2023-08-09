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        Kırklareli'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 21:55
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        Kırklareli'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde kaybolan 65 yaşındaki Nihat Kurnaz için arama çalışması başlatıldı.

        Kurnaz'ın, İğneada beldesindeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu.

        İhbarın ardından bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Kurnaz'ın en son dün görüldüğü mezarlık çevresi başta olmak üzere bölgede arama çalışması yürütüyor.

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