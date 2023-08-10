KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürü Fahrettin Aksu'yu ziyaret etti.

Altıntel, toprak mahsulleri ofisinin hububat alım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aksu, konuşmasında her gün mesai gözetmeksizin hububat alım çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaması için çalışmaları hızlı şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Aksu, "Alım kapasitemizin yüksekliği çiftçiyi memnun ediyor. Randevu sistemi ile hububat alımı ve depolama sistemi çok iyi çalışıyor. Sezon bereketli geçiyor." diye konuştu.

Altıntel de tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı hasat dönemi diledi.

- Kaynarca su festivali düzenlenecek

Pınarhisar ilçesinin Kaynarca beldesinde geleneksel su festivali yapılacak.

Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 18-19 Ağustos tarihlerinde su festivalinin gerçekleştirileceğini belirtti.

İlk festivalin 2015 yılında yapıldığını bildiren Türker, festivalin toprağa, suya, doğaya, çevreye ve ormanlara sahip çıkmak, çevre bilincini vatandaşlara kazandırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Kaynarca beldesinin doğal kaynakları, tarihi geçmişi ve su festivali ile hem Türkiye'de hem de yurt dışında çok tanınmaya başladığını ifade eden Türker, Kaynarca'nın marka şehirler arasında yer aldığını kaydetti.