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        Kırklareli'nde geçen ay 185 araç trafikten men edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 09:16
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        Kırklareli'nde geçen ay 185 araç trafikten men edildi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde trafik denetimlerinde temmuz ayında 185 araç trafikten men edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında trafik denetimlerini sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri, 1-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 28 bin 472 araç ve sürücünün belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde çeşitli kusurlar nedeniyle 185 araç trafikten men edildi.

        Kontrollerde 763 sürücü sürücüye idari para cezası uygulanırken, 20 sürücünün ise sürücü belgelerine geçici süreyle el konuldu.

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