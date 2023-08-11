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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 10:20
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yaz Kur'an kursu kapanış töreni yapıldı.

        Ulu Camisi'nde gerçekleştirilen törende, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere ödül verildi.

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, konuşmasında, öğrencilerin yaz dönemlerini Kur'an kursları ile dolu dolu geçirdiğini belirtti.

        Kursa katılım sağlayan öğrencilere teşekkür eden Eviş, kursu başarıyla tamamlayan öğrencileri de tebrik etti.

        Eviş, herkesin Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

        - AK Parti'nin danışma toplantısı yapıldı

        Pınarhisar ilçesinde AK Parti danışma toplantısı yapıldı.

        Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı İhsan Talay, İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu ile parti yönetici ve üyeleri katıldı.

        Toplantıda, parti çalışmaları değerlendirildi.

        - Elektrik kesintisi

        Kofçaz'da bir mahallede iki gün belirli aralıklarla elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Kofçaz ilçesinin Yeni Mahallesi'ne 12-13 Ağustos tarihlerinde belirli saatlerde enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler 09.00-18.00 saatlerinde uygulanacak.

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