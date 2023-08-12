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        Kırklareli'nde TOKİ tarafından OSB çalışanlarına konut inşa edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:14
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        Kırklareli'nde TOKİ tarafından OSB çalışanlarına konut inşa edilecek
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, TOKİ tarafından Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalışanlar için konut inşa edileceğini bildirdi.

        Ekici, yaptığı açıklamada, Kırklareli OSB'nin altyapısı, Avrupa'ya açılan kapılara yakınlığı, çevresel duyarlılığı ve katma değeri yüksek tesislerin oluşturduğu katılımcı profili ile cazibe merkezi haline geldiğini belirtti.

        Gerçekleşen yatırımlara bağlı olarak istihdamın da hızla arttığını aktaran Ekici, "Faaliyet gösteren sektör çalışanları ve emek sahiplerinin konut ihtiyacını çözmek adına TOKİ ile yürütülen proje kapsamında Kızılcıkdere köyüne sosyal konut inşa edilmesine karar verilmiştir. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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