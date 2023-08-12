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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Kavaklı Belediyesine damperli kamyon hibe edildi.

        Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın desteği ile belediyeye bir kamyon daha kazandırdıklarını belirtti.

        Araç filolarını güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Koşdemir, güçlenen araç filosu ile hizmet kalitesinin de arttığını kaydetti.

        - MHP yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        MHP Kırklareli İl Başkanlığı yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        Parti binasında İl Başkanı Şaban Savaşan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya MYK Üyeleri Derya Bulut, Burhan Coşkun, Ülkü Ocakları İl Başkanı Uğurcan Özer ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

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