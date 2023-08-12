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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:42
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları başladı.

        Kulüp Başkanı Özgür Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün altyapısında yetişen sporcuları A takım kadrosuna kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

        Kaya, altyapıdan gelen Tunahan Sert, Eray Erdek, Mustafa Can Mert, Sami İlkin Kırmızı, Barış Güven, Aytunç Özçetin ve Yiğit İşler'i A takıma dahil ettiklerini belirterek, transfer çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

        - İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısı yapıldı

        Lüleburgaz'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda revize edilen İl Afet Risk Azaltma Planı görüşüldü.

        AFAD yetkilileri tarafından katılımcılara plan hakkında bilgi verildi.

        - Tarım fuarı düzenlenecek

        Lüleburgaz'da 18. Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı düzenlenecek.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, fuarın 20-23 Eylül

        tarihlerinde düzenleneceği belirtildi.

        Açıklamada, Lüleburgaz Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Renkly Fuarcılık katkılarıyla Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanında düzenlenecek fuarda üretici firmaların tarım aletleri ve hayvancılık ekipmanlarının tanıtılacağı kaydedildi.

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