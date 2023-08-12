MHP Kırklareli il teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi

KIRKLARELİ (AA) - MHP Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, MYK üyeleri Derya Bulut ve Burhan Coşkun basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Savaşan, bir restoranda düzenlenen programda ilçe kongreleri hakkında bilgi verdi.

Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade eden Savaşan, bütün enerjilerini seçimlere harcayacaklarını kaydetti.

Bulut ise kongre süreçlerinin heyecan ve yenilenme süreçleri olduğunu belirtti.

Kongrelerin bayram havasında geçtiğini dile getiren Bulut, "Genel başkanımızın talimatlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz 'kendimiz değil, kentimiz' diyoruz. Kırklareli'ne baktığımızda bir vatandaşımız 'belediye hizmetlerinden memnunuz' diye bir cümle kuracağına ihtimal vermiyorum. Eğer böyle düşünen vatandaşlarımızda varsa özür dilerim. Hep birlikte yerel seçimlerden zaferle ayrılacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.