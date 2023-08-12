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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 16:54
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde yapımı tamamlanan köprü trafiğe açıldı.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi tarafından Karacaoğlan-Kuzuçardağı köylerine ulaşımın sağlandığı köprünün açılış törenine katıldı.

        Köprünün vatandaşların hizmetine kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Ekici, köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        - Vali Ekici'den ziyaret

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'i ziyaret etti.

        Ekici, ziyarette kentte yetiştirilen ürünlerden takdim etti.

        Ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da hazır bulundu.

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