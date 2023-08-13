Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Kırklareli, ülkedeki ayçiçeğinin yüzde 10'unu üreterek iç ve dış piyasaya sunuyor.

        Trakya'da "sarı gelin" ve "gündöndü" olarak da anılan ayçiçeğinde gelişim ve dane oluşumu sürüyor.

        Ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümü, sulanabilen arazilerde yapılıyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, Kırklareli'nin ayçiçeği üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Geçen yıl çayır tırtılına rağmen 240 bin ton ürün aldıklarını belirten Aksoy, bu yıl geçen yıla göre artış beklediklerini ifade etti.

        Ekim alanına göre hesap yaptıklarını aktaran Aksoy, "Bir yağış daha alırsak herhalde verimimiz ve dane doluluğumuz daha güzel bir şekilde olacaktır. İnşallah bu yıl rekoltemizi 250 bin ton civarı ayçiçeğiyle kapatacağız." diye konuştu.

        Ayçiçeğinin stratejik bir ürün olduğunu anlatan Aksoy, sıvı yağ ihtiyacının büyük bir bölümünün ayçiçeğinden elde edildiğini dile getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kentte ayçiçeği üretim alanlarını artırmaya çalıştıklarını, üreticilere bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerli ve milli tohum dağıttıklarını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

        "Kırklareli'nde üreticimize yaklaşık olarak 2 milyon lira destek verdik. Yani yüzde 90 hibeli tohum dağıttık üreticilerimize. Yerli ve milli tohumların hem kök yapıları hem gelişim evreleri hem de iklime uyumları çok iyi. İnşallah çiftçilerimiz bunları deneyerek verimin daha da yüksek olduğunu görecekler ve bu tohumlar da hızlı bir şekilde yayılım gösterecek. Ayçiçeği stratejik ürün çünkü yağı başka bir yerden bulamıyorsunuz. Bu yüzden devletimiz stratejik alan dediğimiz bu ürünlerde hızlı bir üretim şekli ve planlamayla çiftçimizi üretime katmaya çalışıyor. Ülkemizde şu anda yaklaşık 2,5 milyon ton ayçiçeği üretimi var. 250 bin ton üretiyorsak yüzde 10'luk üretimi bizde. Kırklareli ayçiçeğinde çok iyi bir noktada."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Perseid meteor yağmuru ilgiyle takip edildi
        Kayseri'de kazanan yok!
        Kayseri'de kazanan yok!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        MHP Kırklareli il teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi
        MHP Kırklareli il teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde TOKİ tarafından OSB çalışanlarına konut inşa edilecek
        Kırklareli'nde TOKİ tarafından OSB çalışanlarına konut inşa edilecek