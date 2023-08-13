KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde içme suyu kuyusu açıldı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, ekiplerin çalışmalarını takip ederek bilgi aldı.

Küresel ısınma ve doğal sebeplerle yaşanan kuraklığın etkisinin azaltılması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Özalp, artan su ihtiyacı dolayısıyla vatandaşa kesintisiz su hizmeti sunma hedefiyle hareket ettiklerini belirtti.

140 metre sondaj çalışması ile saatte 30 ton su kapasiteli yeni su kuyusunun açıldığını anlatan Özalp, 400 metre su hattı bağlantı borularının da montajının yapıldığını kaydetti.

İlçedeki su sıkıntısını en aza indirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Özalp, "Yaşanan kuraklıktan dolayı su azalması sebebiyle ilçemizde de su kaynakları yetersiz gelmeye başlamıştı. Halkımızın susuz kalmaması için yaptığımız sondaj çalışması ile bu sıkıntıyı en aza indirmek hedeflerimiz arasında." diye konuştu.

- Doğal gaz altyapı çalışması

Pınarhisar ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, Orta Mahallesi'nde GAZDAŞ ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları takip ederek bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede doğal gaz altyapısının yüzde 95 oranında tamamlandığını bildirdi.

Doğal gazın her eve ulaşması için ekiplerin var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Talay, tali hatlar ve kutulamalar ile birlikte çalışmaların eylül ayında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Talay, ev içi tesisatını yaptırarak abonelik şartlarını yerine getiren vatandaşların doğal gaz kullanmaya başlayabileceğini belirtti.