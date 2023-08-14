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        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:31
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        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tartıştığı babasını bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya babası Özcan M'yi öldürdüğü iddiasıyla 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Anıl M. ile müşteki anne Ruhan M. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşma, kimlik tespiti yapılması ve iddianame özetinin okunmasıyla başladı.

        Tutuklu sanık Anıl M. savunmasında, içtiği alkol ve kolonyanın etkisiyle olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını savundu.

        Olay sonrası yaşananları annesi Ruhan M'den öğrendiğini ileri süren Anıl M, mahkeme heyetine hitaben "Hatırlamadığım bir olayı size nasıl anlatabilirim." dedi.

        Pişman olduğunu dile getiren Anıl M, savunmasında, "Böyle bir olayla karşınıza gelmek istemezdim. Bu olayı yaşadığım için pişmanım." şeklinde savunma yaptı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanık Anıl M'nin "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kırklareli'nde 16 Mayıs'ta babası Özcan M'yi bıçakla öldüren Anıl M. gözaltına alınmıştı.

        Polis merkezinde verdiği ifadesinde, "alkollüydüm hatırlamıyorum" şeklinde savunma yapan Anıl M, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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