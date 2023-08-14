Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "planör" ile uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında ana dava dosyasından ayrılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin S. ile tutuksuz sanıklar S.B. ve G.B. katıldı.

Tutuklu sanık Necati S. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, kimlik tespiti yapılarak iddianame özeti okundu.

Sanık Metin S, savunmasında dosya kapsamındaki yabancı uyruklu sanıkları tanımadığını ileri sürdü.

Uyuşturucunun planörle atıldığı bölgeye yaklaşık 300 metre uzaklıkta hayvan ağılının bulunduğunu ifade eden Metin S, jandarmanın gerçekleştirdiği operasyondan bir hafta sonra bölgede hayvan otlattığı sırada valiz içerisinde skunk maddesi bulduğunu belirtti.

Valizdeki uyuşturucuyu borcu nedeniyle satmaya çalıştığını ileri süren Metin S, "Uyuşturucu kullanan yeğenimden alıcı bulması için yardım istedim. Yeğenim uyuşturucu alacak birini buldu ve evime getirdi. Bir poşet içinde tahmini olarak 1 kilogram skunk maddesini S.B'ye sattım. Yine yeğenim vasıtasıyla G.B, bana ulaştı ve uyuşturucu satın almak istediğini söyledi. G.B. ile buluştuğumuzda yanındaki kişi kendini polis olarak tanıttı ve başıma silah dayayıp elime kelepçe taktı. Bu sırada G.B. de 3 poşet uyuşturucuyu aldı. Beni zorla bindirdikleri araba ile köyün dışına çıkarıp silahla tehdit edip bıraktılar. Çok pişmanım ve gelen jandarma ekiplerine evimdeki uyuşturucuyu kendim teslim ettim." şeklinde savunma yaptı.

Tutuklu sanık Necati S. de uyuşturucu alacak kişiler ile amcası Metin S'yi buluşturduğunu belirtti.

Yapılan satışlardan para almadığını iddia eden Necati S, "Kendimde kullanıcı olduğum için hem satıcı amcamdan hem de uyuşturucuyu alan kişiden kullanacağım kadar uyuşturucu alıyordum. Hiç kimseden para almadım. Çok pişmanım ve hayatım boyunca hiç bu kadar pişman olmadım." dedi.

Duruşmada tutuksuz sanık S.B. ve G.B. de savunmalarında hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezalandırılmasını, sanıklardan Metin S. ve Necati S'nin tutukluluk halinin devamını, S.B. ve G.B'nin de adli kontrol hükümlerinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.