Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
H.G. idaresindeki 10 E 4821 plakalı otomobil, Lüleburgaz - Çorlu D-100 kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken teselli etme çabaları amatör kamera tarafından kaydedildi.