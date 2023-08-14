Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        H.G. idaresindeki 10 E 4821 plakalı otomobil, Lüleburgaz - Çorlu D-100 kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada otomobilin sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken teselli etme çabaları amatör kamera tarafından kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açtı!
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Borsa 2 aydır eşik üstüne eşik atlıyor
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Basra sıcağı etkili oluyor! Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
        Transferde geri sayım!
        Transferde geri sayım!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        Gece yarısı ilçeyi saran koku, ekipleri alarma geçirdi!
        İstan"bulut"!
        İstan"bulut"!
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Fenerbahçe'nin en pahalı transferi
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Tedavi edilen teröristin babası konuştu!
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Ünlü oyuncu tarikatta geçirdiği 10 yılı anlattı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Büyükşehirlerde nüfus azalmaya başladı
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin hakkını ihmal etmeyeceğiz
        Doğal yaşamın umudu!
        Doğal yaşamın umudu!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmas...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmas...
        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Lüleburgaz'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor
        Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor