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        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 08:52
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        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Recep Ali Çelik idaresindeki 39 S 1250 plakalı minibüs ile Musa Kızmaz yönetimindeki 39 AAZ 619 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde çapıştı.

        Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcu yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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