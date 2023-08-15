Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 15.08.2023 - 08:52
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Recep Ali Çelik idaresindeki 39 S 1250 plakalı minibüs ile Musa Kızmaz yönetimindeki 39 AAZ 619 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde çapıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki yolcu yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.