Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ev ve depoda çıkan yangında büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi'nde Ömer Demirci'ye ait saman balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle Demirci'ye ait eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Ev ve deponun kullanılamaz hale geldiği yangında, 800 saman balyası ile tarım aletleri zarar gördü, bir büyükbaş hayvan telef oldu.