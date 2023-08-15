Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce, İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri ve sağlık personeli katıldı.

Vali Ekici, törende, her alanda örnek bir şehirde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

30 yıl önce mobil sağlık hizmeti ve ambulans ile sağlık hizmeti sunulmasının hayal bile edilmediğini ifade eden Ekici, son dönemde organize sanayi bölgesindeki bir olaya ambulans ve sağlık personeliyle 10 dakikada hizmet verildiğini kaydetti.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini bildiren Ekici, "Bu bölgede de acil sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Yeni ambulansımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de kentte 2'si paletli olmak üzere ambulans sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

Organize sanayi bölgesinde kurulan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kentte kamu ve özel sektör dayanışmasının çok güzel bir örneği olduğunu dile getiren Cerit, şöyle devam etti:

"Kırklareli OSB tarafından Müdürlüğümüze bağışlanan tam donanımlı acil yardım ambulansının ambulans filomuza dahil edilmesiyle hem organize sanayi bölgesinde hem de civar kasaba ve köylerde meydana gelebilecek vakalara çok daha kısa bir sürede müdahale etme imkanı bulmuş olacağız."

İl Müftüsü Yusuf Eviş'in duasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.