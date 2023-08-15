Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce, İl Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı.

        Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile kurum müdürleri ve sağlık personeli katıldı.

        Vali Ekici, törende, her alanda örnek bir şehirde görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        30 yıl önce mobil sağlık hizmeti ve ambulans ile sağlık hizmeti sunulmasının hayal bile edilmediğini ifade eden Ekici, son dönemde organize sanayi bölgesindeki bir olaya ambulans ve sağlık personeliyle 10 dakikada hizmet verildiğini kaydetti.

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edildiğini bildiren Ekici, "Bu bölgede de acil sağlık hizmetinin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Yeni ambulansımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de kentte 2'si paletli olmak üzere ambulans sayısının 54'e yükseldiğini bildirdi.

        Organize sanayi bölgesinde kurulan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunun kentte kamu ve özel sektör dayanışmasının çok güzel bir örneği olduğunu dile getiren Cerit, şöyle devam etti:

        "Kırklareli OSB tarafından Müdürlüğümüze bağışlanan tam donanımlı acil yardım ambulansının ambulans filomuza dahil edilmesiyle hem organize sanayi bölgesinde hem de civar kasaba ve köylerde meydana gelebilecek vakalara çok daha kısa bir sürede müdahale etme imkanı bulmuş olacağız."

        İl Müftüsü Yusuf Eviş'in duasının ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Mersin'de bulundu... Koruma altına alındı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Bisikletliyi öldüren firarinin telefon oyunu ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Gedson attı, Kartal kazandı!
        Gedson attı, Kartal kazandı!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmas...
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 4 sanığın yargılanmas...
        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nde babasını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa