KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde Selman-ı Farisi Camisinin inşaat çalışmaları sürüyor.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Eviş, caminin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını söyledi.
Eviş, hayırsever vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.
- Sağlık personele beyaz kod eğitimi
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce sağlık çalışanlarına beyaz kod eğitimi verildi.
Demirköy Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde avukat Anıl Nadir Aktaş tarafından bilgi verildi.
Eğitim sağlık çalışanlarının sorularının yanıtlanması ile sona erdi.