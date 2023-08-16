Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kırklareli OSB'de yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli OSB'de yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim ve müteşebbis heyeti seçimi gerçekleştirildi.

        Vali Birol Ekici başkanlığında valilik Atatürk Toplantı Salonunda gerçekleşen seçimde yönetim kurulu başkan vekilliğine Mümin Sinan Kadaifçi, müteşebbis heyeti başkan vekilliğine Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık seçildi.

        Ekici, göreve seçilen yönetim ve müteşebbis heyetinin 4 yıl görev yapacağını belirtti.

        Göreve seçilenleri tebrik eden Ekici, OSB'nin gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Flaş sözler: Rashica, Sergio Ramos, Zaniolo...
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Ödüllü yönetmene ceza
        Ödüllü yönetmene ceza
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Gündem tekrardan Ziyech!
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Birecik ve Halfeti ile ilgili talep Şanlıurfa'yı karıştırdı
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Tur bileti Icardi'den!
        Tur bileti Icardi'den!
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Fenerbahçe'den Krunic'e yeni teklif!
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Enişte ve kayınbiraderlerin kavgası kanlı bitti: 2 ölü
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Beşiktaş transferi açıkladı! Rashica, İstanbul'a geldi
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        Pikniğe bağ evine gitmişti! Büyük acı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        İnşaat şirketi sahibi kadını öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Yerde sis, havada Stratus
        Yerde sis, havada Stratus

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı
        Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağışlanan ambulans törenle hizmete alındı
        Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde çıkan yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kırklareli'nde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı