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        Kırklareli'nden kısa kısa

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 13:38
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde İl Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer başkanlığında valilik binasında gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, katılımcılara çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        - İl Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üreticileri ziyaret etti.

        Aksoy, Dereköy köyündeki keçi çiftliği ile Kavakdere köyündeki karpuz üreticilerinin isteklerini dinledi.

        Her fırsatta üreticileri ziyaret ettiklerini ifade eden Aksoy, tüm üreticilere teşekkür etti.

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