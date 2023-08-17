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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 09:00
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, inşaat çalışması devam eden Selam Camisinde incelemede bulundu.

        Eviş, Bademlik Mahallesi'ndeki cami inşaatını gezip yetkililerden bilgi aldı.

        Caminin taş işçiliği ile yapıldığını bildiren Eviş, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

        - Huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında buluştu

        Kırklareli ile Edirne huzurevi sakinleri bocce karşılaşmasında bir araya geldi.

        Edirne Huzurevi Müdürlüğünde gerçekleşen karşılaşmada yaşlılar mücadele etti.

        Karşılaşmanın ardından huzurevi sakinleri Edirne'nin tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

        - Pınarhisar'da üstyapı çalışmaları sürüyor

        Pınarhisar ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay, çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

        Talay, çalışmaların her koşulda tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

        Hizmet etmekten keyif aldıklarını belirten Talay, ilçenin her geçen gün geliştiğini kaydetti.

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