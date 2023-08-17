Kırklareli'nde temmuzda 852 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde temmuzda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 852 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Ekiplerin temmuzda yaptığı denetimlerde 852 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Ayrıca göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 13 araca da el konuldu.