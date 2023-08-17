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        Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 12:28
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        Kırklareli'nde kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bazı ev ve iş yerlerine baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 372 bin 637 kök Hint keneviri, 25 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram skunk, 49 litre içki ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

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