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        Kırklareli'nde bir evde 113 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi

        Kırklareli'nde bir evde 113 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 08:51
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        Kırklareli'nde bir evde 113 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi
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        KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evde 113 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin kaçak içki sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler A.K'nin evinde yaptığı aramada sahte bandrollü 113 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

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